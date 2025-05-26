Единые государственные учебники по всем предметам подготовят за три года

Кравцов: в РФ в течение трех лет появятся единые учебники по всем предметам

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о разработке единых государственных учебников для всех школьных дисциплин в течение трех лет. Об этом он сообщил на брифинге в правительстве, передает ТАСС.

Параллельно с созданием учебников будет модернизирована система подготовки и переподготовки педагогов. По словам Кравцова, это позволит обеспечить единые стандарты качества образования по всей стране.

«В течение трех лет будут подготовлены единые государственные учебники по всем предметам. Также параллельно будет организована система подготовки и переподготовки учителей», — отметил министр.

В ноябре прошлого года Кравцов в рамках встречи со студентами института «Первая академия медиа» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова заявил, что к 2029 году в России могут появиться единые учебники по всем предметам.

В январе 2024 года Кравцов сообщил, что единые учебники по духовно-нравственной культуре России появятся в школах с 1 сентября 2026 года.

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