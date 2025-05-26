На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Единые государственные учебники по всем предметам подготовят за три года

Кравцов: в РФ в течение трех лет появятся единые учебники по всем предметам
close
РИА Новости

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о разработке единых государственных учебников для всех школьных дисциплин в течение трех лет. Об этом он сообщил на брифинге в правительстве, передает ТАСС.

Параллельно с созданием учебников будет модернизирована система подготовки и переподготовки педагогов. По словам Кравцова, это позволит обеспечить единые стандарты качества образования по всей стране.

«В течение трех лет будут подготовлены единые государственные учебники по всем предметам. Также параллельно будет организована система подготовки и переподготовки учителей», — отметил министр.

В ноябре прошлого года Кравцов в рамках встречи со студентами института «Первая академия медиа» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова заявил, что к 2029 году в России могут появиться единые учебники по всем предметам.

В январе 2024 года Кравцов сообщил, что единые учебники по духовно-нравственной культуре России появятся в школах с 1 сентября 2026 года.

Ранее выпускникам рассказали, какие продукты стоит включить в рацион перед экзаменами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами