В Москве мальчик пропал после запугиваний со стороны мошенников

SHOT: в Москве школьник пообщался с мошенниками и пропал
true
true
true
close
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

13-летний школьник из Москвы ушел из дома после того, как отправил деньги мошенникам. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Раменках. По данным Telegram-канала, неизвестные написали мальчику и представились ребенком, с которым тот когда-то якобы отдыхал в лагере. Во время разговора пострадавший отправил геолокацию.

Позже мошенники стали запугивать несовершеннолетнего и требовали доказать отсутствие связей с ВСУ. Аферисты потребовали фото ценностей, но, когда дома их не обнаружилось, под давлением выманили фото счетов родителей.

Отправив средства неизвестным, школьник, находясь под их давлением, разбил телефон отца. Затем пострадавшего снова стали запугивать.

«Сказали, что сейчас его ищут полиция и мама с папой, но если он вернется раньше чем через 12 часов после начала поиска, то родителей лишат прав», – сообщается в публикации.

Всю ночь мальчик провел на лавке около местного ЖК. Утром его обнаружили полицейские.

Ранее российский бизнесмен лишился 15 млн рублей, поверив в уголовное дело.

