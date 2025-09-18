Блогерша рассказала, как понять, подойдут ли джинсы, не примеряя их

В сети набирает популярность способ, как понять без примерки, подойдут ли джинсы

В TikTok набирает популярность лайфхак, позволяющий определить, подойдут ли джинсы, не примеряя их, пишет The Sun.

Автор ролика Элизабет Гарсия поделилась простым методом: нужно обернуть джинсы вокруг шеи, застегнув их на пуговицу. Если края ткани сходятся без натяжки или нахлеста, значит, модель сядет по талии. Логика в том, что окружность шеи примерно в два раза меньше окружности талии. Многие пользователи в комментариях подтвердили, что этот способ работает.

«Только настоящие шопоголики знают, что этот трюк реально спасает», — написал один из зрителей».

Однако нашлись и скептики. Некоторые отметили, что метод не подходит людям с нестандартными пропорциями.

«Моя шея очень маленькая, а талия большая. Этот способ для меня бесполезен», — пожаловалась одна девушка.

