На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Блогерша рассказала, как понять, подойдут ли джинсы, не примеряя их

В сети набирает популярность способ, как понять без примерки, подойдут ли джинсы
true
true
true
close
TikTok

В TikTok набирает популярность лайфхак, позволяющий определить, подойдут ли джинсы, не примеряя их, пишет The Sun.

Автор ролика Элизабет Гарсия поделилась простым методом: нужно обернуть джинсы вокруг шеи, застегнув их на пуговицу. Если края ткани сходятся без натяжки или нахлеста, значит, модель сядет по талии. Логика в том, что окружность шеи примерно в два раза меньше окружности талии. Многие пользователи в комментариях подтвердили, что этот способ работает.

«Только настоящие шопоголики знают, что этот трюк реально спасает», — написал один из зрителей».

Однако нашлись и скептики. Некоторые отметили, что метод не подходит людям с нестандартными пропорциями.

«Моя шея очень маленькая, а талия большая. Этот способ для меня бесполезен», — пожаловалась одна девушка.

Ранее женщинам plus-size рассказали, как правильно выбирать джинсы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами