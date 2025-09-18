На Урале подростки жестоко избили сверстника и бросили за школой

В Каменске-Уральском школьники избили сверстника около школы и попали на видео

В Свердловской области подростки избили сверстника на камеру и бросили его за школой. Видео избиения опубликовал Telegram-канал «Признавашки Каменск-Уральский».

Инцидент произошел в Каменске-Уральском. После уроков ученики одной из школ города отвели своего ровесника в лесополосу, окружили его и стали наносить удары.

Судя по записи, хулиганы били пострадавшего ногами в область головы и туловища, после избиения он не смог самостоятельно подняться и остался лежать. на земле. В каком состоянии молодой человек находится сейчас, не уточняется.

О произошедшем стало известно сотрудникам следственного комитета. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

До этого избитый одноклассниками 13-летний школьник из Петербурга попал в больницу. Мальчик сам обратился за медицинской помощью. Врачи осмотрели его и выявили множественные ушибы ног, головы и тела. Тогда ученик седьмого класса школы №354 рассказал, что днем 11 сентября его избили одноклассники. В итоге подростка, находившегося в состоянии средней степени тяжести, пришлось госпитализировать.

Ранее в Челябинске подростки «поставили на счетчик» сына бойца СВО и избили.