В Челябинске подростки «поставили на счетчик» сына бойца СВО и избили

74.ru: в Челябинске подростки потребовали у юноши деньги и избили

Юноша из Челябинска попал в больницу после конфликта с подростками. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на улице Дзержинского. Как рассказала мать, ее 16-летний сын шел в сторону вокзала, но на мосту на него напала компания подростков. Они якобы требовали, чтобы молодой человек к определенной дате отдал им пять тысяч рублей, после чего избили.

«У него сотрясение мозга, повреждения зубов, сквозная рана нижней губы», – сообщается в публикации.

Женщина добавила, что родственники агрессивных подростков предлагали ей деньги, чтобы информация о произошедшем не распространялась.

По ее словам, подобные избиения бывали и раньше. Подростки, некоторые из которых состоят на учете в ПДН, нередко ставят «на счетчик» местных школьников.

Она призвала родителей других пострадавших также сообщать об инцидентах, иначе «ситуация может зайти слишком далеко».

«Я вдова участника СВО. Старший сын отдает долг Родине. Кто меня защитит?» – задалась вопросом женщина.

На данный момент полиция проводит проверку. Сотрудники МВД уже установили участников произошедшего.

