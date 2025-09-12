На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьник из Петербурга попал в больницу после избиения одноклассниками

В Петербурге госпитализировали 13-летнего подростка, избитого одноклассниками
close
Depositphotos

В Санкт-Петербурге школьник попал в больницу после избиения одноклассниками. Об этом 12 сентября стало известно 78.ru.

Накануне 13-летний мальчик сам обратился в одну из городских больниц. Медики осмотрели его и выявили множественные ушибы ног, головы и тела.

Тогда ученик седьмого класса школы №354 рассказал, что днем 11 сентября его избили одноклассники. В итоге подростка пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести.

В полиции города заявили, что по факту инцидента проводится проверка. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

До этого индийские подростки заставили одноклассника танцевать голым, а затем изнасиловали его. Над 15-летним школьником надругались старшеклассники и одноклассники. Отец пострадавшего подал заявление в полицию после того, как узнал об ужасных событиях из телефонного разговора с сыном. По его словам, ни начальник общежития, ни директор школы не предприняли никаких мер, несмотря на жалобы ребенка.

Ранее толпа подростков жестоко избила 12-летнюю девочку в российском регионе.

