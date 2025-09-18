На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач перечислила факторы, повышающие риск развития кист и миом у женщин

Врач Ростова: кисты и миомы у женщин часто возникают из-за гормонального сбоя
Кисты яичников и миома матки являются одними из наиболее распространенных диагнозов, которые ставят молодым пациенткам. Хотя сами по себе эти образования не считаются жизнеугрожающими, они способны значительно ухудшить качество жизни женщины и привести к серьезным осложнениям. Как сообщила РИАМО врач-гинеколог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Мария Ростова, одним из ключевых факторов развития этих патологий является нарушение гормонального баланса.

К слову, как отмечала в беседе с газетой «Известия» врач-гинеколог Мадина Бекова, коварство миомы матки заключается в бессимптомном течении заболевания на ранних стадиях. Многие женщины теряют бдительность из-за отсутствия характерных симптомов, таких как тянущая боль внизу живота или постоянные нарушения менструального цикла.

«Сбой в регуляции овуляторного цикла, в частности нарушение синтеза лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, может привести к неправильному созреванию фолликулов в яичниках. В результате фолликул не разрывается или не происходит высвобождение яйцеклетки — овуляции. Фолликул продолжает свой рост и превращается в так называемую фолликулярную кисту», — разъяснила Ростова.

К значимым факторам риска специалист также отнесла инфекции, передающиеся половым путем, и воспалительные заболевания придатков матки. Важную роль играет и генетическая предрасположенность: при наличии миом или кист у матери риск их развития у дочери значительно возрастает.

Негативное влияние оказывают малоподвижный образ жизни, хронический недосып и продолжительный стресс. Пациентки часто недооценивают важность этих факторов, хотя питание, вредные привычки, уровень стресса и физическая активность напрямую влияют на гормональный баланс и вероятность формирования новообразований, отметила врач.

Для предотвращения развития кист яичников и миомы матки, а также их возможных осложнений, врач призвала регулярно проходить профилактические осмотры у гинеколога.

Врач-онколог, онкогинеколог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Дмитрий Белков до этого объяснил, как отличить симптомы рака яичников от обычных недомоганий.

По его словам, регулярное вздутие или тянущие боли в нижней части живота женщины нередко списывают на дисбактериоз или ПМС, упуская момент для раннего выявления тяжелой болезни.

Ранее гинеколог объяснила, почему у пар бывает бесплодие.

