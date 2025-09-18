Депутат ГД попросила РКН удалить ИИ-видео с якобы ее высказываниями

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой ограничить доступ к фейковым видео, созданным с помощью искусственного интеллекта, где от имени депутата звучат оскорбительные слова в адрес участников специальной военной операции (СВО), и удалить их из сети. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемый Андрей Юрьевич, прошу в рамках компетенции Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять предусмотренные законодательством меры, направленные на ограничение доступа к вышеуказанным интернет-ресурсам и удаление противоправных материалов», — сказано в письме, которое имеется в распоряжении агентства.

По данным РИА Новости, Лантратова также обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить, содержатся ли в действиях злоумышленников признаки преступлений по статьям о клевете и распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ.

В разговоре с агентством депутат рассказала, что в сети появилось поддельное видео, в котором от ее имени звучат оскорбительные высказывания в адрес участников СВО и их семей. По ее словам, ролик был создан с использованием искусственного интеллекта, который сымитировал ее голос и изменил исходное видео.

Лантратова уточнила, что фейк появился 4 сентября в социальной сети TikTok, набрал свыше 108 тысяч просмотров и быстро разошелся по сети. В соцсетях зафиксировано 102 упоминания этого ролика, из которых около 40% — это комментарии и репосты в чатах. В сумме видео посмотрели примерно 180 тысяч раз.

По словам Лантратовой, фальшивка основана на ее реальном выступлении на Форуме молодежи Донбасса, где она приветствовала участников и благодарила вернувшихся с фронта военнослужащих. Как рассказала депутат, злоумышленники исказили ее речь, добавив оскорбления и ложные советы, которых не было в оригинале, после чего распространили поддельные ролики через файлообменники, форумы и социальные сети.

Ранее россиянам назвали эффективные методы защиты от мошенников с поддельными голосами.