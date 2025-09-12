Россиянам назвали эффективные методы защиты от мошенников с поддельными голосами

Мошенники начали все чаще обманывать россиян с помощью поддельных голосов, выдавая себя за родственников своих жертв. Такой «экстренный звонок» от якобы близкого человека – это классическая схема обмана, но при желании афериста можно отличить от настоящего человека, рассказал RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Преступники используют «клонированный» голос ребенка, внука, сестры или брата, при этом звонок поступает с незнакомого номера, а разговор строится на срочности. Например, человек заявляет, что попал в аварию, задержан полицией, столкнулся с проблемами за границей и прочее.

Обычно сразу вслед за таким якобы срочным сообщением следует звонок от «свидетеля» — это может быть адвокат, врач, сотрудник ГИБДД и так далее. Для решения мнимой проблемы человека просят как можно скорее перевести крупную сумму денег.

«Другая распространённая схема — «голосовое подтверждение» перевода. Злоумышленники, взломав аккаунт в мессенджере, пишут просьбу одолжить денег от имени знакомого. Для убедительности они присылают голосовое сообщение с фразой вроде «Это действительно я, срочно нужно!» — рассказал Силаев.

Отличить фейк от реального голоса можно, если обращать внимание на странные паузы между словами. Также в таком фальшивом голосе, как правило, прослушиваются нотки металлического или роботизированного оттенка в конце фраз. Сама речь звучит эмоционального достаточно однообразно, что для настоящего человека несвойственно, причём в неожиданных, неуместных местах могут слышаться внезапные эмоциональные всплески.

Самым эффективным инструментом по защите от таких фальшивых звонков эксперт назвал договорённость семьи о кодовом слове, которое будет использоваться во всех экстренных ситуациях.

«Это должна быть уникальная, неочевидная и известная только узкому кругу лиц фраза, которую невозможно угадать или подслушать в соцсетях», — заключил Силаев.

До этого в МВД России предупредили, что мошенники с помощью искусственного интеллекта (ИИ) делают видео с дипфейками родственников и выманивают деньги. Они используют нейросети, чтобы создать видео из фотографии, которое воссоздаёт мимику, голос, жесты и эмоции человека со снимка. На таких видео «аватар» обычно просит занять средства. После этого злоумышленники отправляют видео родственникам и товарищам.

Ранее более половины россиян признались, что сталкивались с дипфейками.