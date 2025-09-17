На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ОП РФ отреагировали на инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска

ОП: увеличение отпуска приведет к огромным расходам без эффекта для работников
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Увеличение оплачиваемого отпуска на неделю приведет к огромным расходам без эффекта для работников. Об этом заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Так он отреагировал на инициативу депутатов Госдумы об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней.

«Такие предложения должны иметь социально-экономическое обоснование, потому что такого рода инициативы влияют не только на работодателей, но и на экономику в целом. В условиях ограниченного кадрового ресурса увеличение отпуска на неделю приведет к многомиллиардным расходам без видимого эффекта для работников», — подчеркнул Машаров.

По его словам, данная инициатива требует глубокой и серьезной проработки, так как затрагивает права не только самих работников, но и работодателей. При этом обязательно потребуется мнение профсоюзов работников, ведь увеличение отпуска может сказаться, в частности, на индексации зарплат.

Накануне депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в России необходимо увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. По его мнению, законопроект нужен по причине того, что стрессоемкость рабочего процесса радикально выросла.

Новичков считает, что в увеличении дней отдыха нуждаются не только россияне предпенсионного возраста, но и молодые работники, а также люди среднего возраста. Депутат выразил уверенность, что граждане России оценят подобную меру социальной поддержки, и пообещал отстаивать ее в комитетах и фракциях.

Ранее эксперт объяснила, как уйти в отпуск осенью и не потерять в деньгах.

