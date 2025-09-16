Суд принял к производству иск против бывшего госсекретаря Дагестана

Суд принял к производству иск ГП к экс-госсекретарю Дагестана Магомедову

В столице Дагестана, Махачкале суд принял к производству гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему госсекретарю Республики Магомед-Султану Магомедову об обращении недвижимости в доход государства. Об этом пишет РИА Новости.

«Советским районным судом города Махачкалы принят к производству антикоррупционный гражданский иск заместителя генерального прокурора РФ Пономарева Ю.А. к Магомедову Магомед-Султану Байболатовичу и другим 16 физическим лицам об обращении в доход государства объектов недвижимого имущества», — сказала глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Зарема Мамаева.

Известно, что иск обоснован вступившим в силу судебным решением, согласно которому в доход государства взыскали 100% долей в уставных капиталах компаний – правопреемников ОАО «Дагнефтепродукт», который ответчик незаконно приватизировал.

Из иска к Магомедову следует, что спорные объекты недвижимости он и его близкие купили на средства «полученные вследствие неправомерного завладения» бывшим госсекретарем Дагестана финансово-материальными ресурсами ОАО «Дагнефтепродукт».

25 июня сотрудники силовых структур задержали госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. Перед этим в республике и ряде российских городов прошли масштабные обыски, силовики «изъяли огромное количество налички». Оперативники посетили 50 адресов, связанных с именем чиновника. Задержание госсекретаря связывают с расследованием незаконной приватизации «Дагнефтепродукта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшего госсекретаря Дагестана уволили с государственной службы.