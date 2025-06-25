«Огромное количество налички». За что в Дагестане задержали основателя «Анжи»?

Утром 25 июня в Дагестане задержали государственного секретаря республики и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Перед задержанием чиновника силовики провели обыски по 50 адресам, непосредственно связанным с его именем, а также с ООО «МСБ Холдинг», в которое входит компания «Дагнефтепродукт», отметил «Коммерсантъ». «Ъ» обратил внимание на то, что руководит ООО «МСБ Холдинг» сын чиновника — Магомед Магомедов. Издание уточнило, что кроме госсекретаря, задержаны «вся его родня и коллеги», силовики «изымают огромное количество налички».
В частности, следственные действия проводились в кабинете госсекретаря в здании администрации главы и правительства республики, а также в структурных подразделениях мэрии Махачкалы — в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений.
«Вероятно, обыски в данных управлениях связаны с тем, что там «заправляли» люди близкие к Магомед-Султану Магомедову», — уточнил дагестанский новостной Telegram-канал «Спросите у Расула».
Помимо этого, обыски прошли в доме чиновника. Авторы канала подтвердили окружение дома силовиками, а также сообщили об оперативных мероприятиях по всем московским адресам госсекретаря Дагестана, его сына и дочерей. В том числе обыски организовали в Дагтехкадастре, где некоторое время исполнял обязанности директора зять чиновника — Наврузбек Мугаджиров.
По информации Telegram-канала 112, следственные действия проходили не только в Махачкале и Москве, но и в Санкт-Петербурге.
«У госсекретаря и его семьи ищут имущество, которое выходит за рамки официально заработанного, а его, как выясняется, немало», — добавили в 112.
Местное издание «Черновик» со ссылкой на информированный источник подчеркнуло, что для проведения мероприятий такого масштаба требовалось накопление сил.
«Поэтому в республику сотрудники силовых структур прибывали небольшим группами. На это ушло больше недели», — говорится в публикации.
Первый официальный комментарий предоставила пресс-служба главы Дагестана. Там заявили, что проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с законодательством.
«Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе. Следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований», — говорится в заявлении.
Правоохранительные органы и непосредственно глава Дагестана Сергей Меликов пока не прокомментировали произошедшее.
Особняк в Дагестане и квартиры в Москве
Масштабные обыски у госсекретаря Дагестана связаны с уголовным делом о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт», пишет РИА Новости. Ранее владельцем компании было республиканское правительство, но в 2005 году она стала частной — ее возглавил Магомед-Султан Магомедов.
«Теперь всю недвижимость, принадлежащую чиновнику и его семье, могут конфисковать», — не исключил SHOT.
Следственные органы пока не разглашают подробности уголовного дела.
По информации SHOT, госсекретарь владеет в Махачкале четырехэтажным особняком площадью 4 тыс. кв. м, а в Москве — квартирой площадью почти 160 кв. м. У трех его дочерей в столице имеется по квартире в доме в Хорошевском районе (примерная стоимость каждой — 40 млн рублей).
Помимо этого, у сына Магомедова в Москве на территории Пресненского района есть квартира площадью около 160 кв. м, стоимость которой составляет почти 140 млн рублей, утверждают авторы Telegram-канала.
В 2017 году у чиновника нашли квартиру за 95 млн рублей в столице — недвижимость была записана на его жену и не фигурировала в сведениях о доходах.
Что известно о Магомедове
Магомеду-Султану Магомедову 69 лет, он родился в Махачкале 7 июля 1955 года.
Будущий чиновник окончил исторический факультет Дагестанского госуниверситета, является кандидатом экономических наук. В 1975 году начал работу в Махачкалинской распределительной нефтебазе, где трудился оператором, начальником АЗС, а затем заместителем директора. В 1989-м стал руководить местным предприятием по обеспечению нефтепродуктами.
С 1991-го по 2005-й являлся генеральным директором «Дагнефтепродукта», с 2005-го занимает аналогичную должность в «Дагестан-нефтепродукт».
В 1991-м основал футбольный клуб «Анжи». Его сын Магомед Магомедов, мастер спорта России, играл за этот ФК.
На протяжении семи созывов Магомед-Султан Магомедов был депутатом республиканского Народного Собрания. В 2010-2013 годах являлся председателем законодательного органа. Входит в партию «Единая Россия».
Государственным секретарем Дагестана работает с 22 ноября 2021 года.
Награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» и медалью «За трудовую доблесть».