«Огромное количество налички». За что в Дагестане задержали основателя «Анжи»?

Сотрудники силовых структур задержали госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. Перед этим в республике и ряде российских городов прошли масштабные обыски, силовики «изъяли огромное количество налички». Оперативники посетили 50 адресов, связанных с именем чиновника. Задержание госсекретаря связывают с расследованием незаконной приватизации «Дагнефтепродукта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Утром 25 июня в Дагестане задержали государственного секретаря республики и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Перед задержанием чиновника силовики провели обыски по 50 адресам, непосредственно связанным с его именем, а также с ООО «МСБ Холдинг», в которое входит компания «Дагнефтепродукт», отметил «Коммерсантъ». «Ъ» обратил внимание на то, что руководит ООО «МСБ Холдинг» сын чиновника — Магомед Магомедов. Издание уточнило, что кроме госсекретаря, задержаны «вся его родня и коллеги», силовики «изымают огромное количество налички».

В частности, следственные действия проводились в кабинете госсекретаря в здании администрации главы и правительства республики, а также в структурных подразделениях мэрии Махачкалы — в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений.

«Вероятно, обыски в данных управлениях связаны с тем, что там «заправляли» люди близкие к Магомед-Султану Магомедову», — уточнил дагестанский новостной Telegram-канал «Спросите у Расула».

Помимо этого, обыски прошли в доме чиновника. Авторы канала подтвердили окружение дома силовиками, а также сообщили об оперативных мероприятиях по всем московским адресам госсекретаря Дагестана, его сына и дочерей. В том числе обыски организовали в Дагтехкадастре, где некоторое время исполнял обязанности директора зять чиновника — Наврузбек Мугаджиров.

По информации Telegram-канала 112, следственные действия проходили не только в Махачкале и Москве, но и в Санкт-Петербурге.

«У госсекретаря и его семьи ищут имущество, которое выходит за рамки официально заработанного, а его, как выясняется, немало», — добавили в 112.

Местное издание «Черновик» со ссылкой на информированный источник подчеркнуло, что для проведения мероприятий такого масштаба требовалось накопление сил.

«Поэтому в республику сотрудники силовых структур прибывали небольшим группами. На это ушло больше недели», — говорится в публикации.

Первый официальный комментарий предоставила пресс-служба главы Дагестана. Там заявили, что проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с законодательством.

«Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе. Следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований», — говорится в заявлении.

Правоохранительные органы и непосредственно глава Дагестана Сергей Меликов пока не прокомментировали произошедшее.

Особняк в Дагестане и квартиры в Москве

Масштабные обыски у госсекретаря Дагестана связаны с уголовным делом о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт», пишет РИА Новости. Ранее владельцем компании было республиканское правительство, но в 2005 году она стала частной — ее возглавил Магомед-Султан Магомедов.

«Теперь всю недвижимость, принадлежащую чиновнику и его семье, могут конфисковать», — не исключил SHOT.

Следственные органы пока не разглашают подробности уголовного дела.

По информации SHOT, госсекретарь владеет в Махачкале четырехэтажным особняком площадью 4 тыс. кв. м , а в Москве — квартирой площадью почти 160 кв. м. У трех его дочерей в столице имеется по квартире в доме в Хорошевском районе (примерная стоимость каждой — 40 млн рублей).

Помимо этого, у сына Магомедова в Москве на территории Пресненского района есть квартира площадью около 160 кв. м, стоимость которой составляет почти 140 млн рублей, утверждают авторы Telegram-канала.

В 2017 году у чиновника нашли квартиру за 95 млн рублей в столице — недвижимость была записана на его жену и не фигурировала в сведениях о доходах.

Что известно о Магомедове

Магомеду-Султану Магомедову 69 лет, он родился в Махачкале 7 июля 1955 года.

Будущий чиновник окончил исторический факультет Дагестанского госуниверситета, является кандидатом экономических наук. В 1975 году начал работу в Махачкалинской распределительной нефтебазе, где трудился оператором, начальником АЗС, а затем заместителем директора. В 1989-м стал руководить местным предприятием по обеспечению нефтепродуктами.

С 1991-го по 2005-й являлся генеральным директором «Дагнефтепродукта», с 2005-го занимает аналогичную должность в «Дагестан-нефтепродукт».

В 1991-м основал футбольный клуб «Анжи». Его сын Магомед Магомедов, мастер спорта России, играл за этот ФК.

На протяжении семи созывов Магомед-Султан Магомедов был депутатом республиканского Народного Собрания. В 2010-2013 годах являлся председателем законодательного органа. Входит в партию «Единая Россия».

Государственным секретарем Дагестана работает с 22 ноября 2021 года.

Награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» и медалью «За трудовую доблесть».