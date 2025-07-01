Бывшего госсекретаря Дагестана уволили с государственной службы

Освобожденный от должности госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов указом от 30 июня также уволен с государственной службы, заявил глава республики Сергей Меликов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Меликова, Магомедов указом от 30 июня был освобожден от должности госсекретаря, а также уволен с государственной службы.

До этого суд арестовал две квартиры в Москве, связанные с семьей Магомедова. Площадь каждой арестованной квартиры составляет 88 квадратных метров. Кадастровая площадь каждого объекта превышает 26 млн рублей, следует из материала.

25 июня сотрудники силовых структур задержали госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. Перед этим в республике и ряде российских городов прошли масштабные обыски, силовики «изъяли огромное количество налички». Оперативники посетили 50 адресов, связанных с именем чиновника. Задержание госсекретаря связывают с расследованием незаконной приватизации «Дагнефтепродукта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности иска Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана.