РВБ и МГИМО займутся совместными образовательными проектами

РВБ и МГИМО подготовят специалистов для цифровой экономики
РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ займутся развитием и реализацией образовательных и научно-исследовательских проектов, сообщает пресс-служба компании.

Соглашение об этом подписали директор по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль и проректор по научной работе МГИМО Андрей Байков.

Стороны займутся созданием совместной экосистемы для подготовки квалифицированных специалистов. Первым шагом стала разработка специализированного курса «Онлайн-торговля и маркетплейсы», который уже открыт для магистрантов Института маркетинга и предпринимательства МГИМО. Курс реализуется совместно с Академией ритейла.

Коваль назвал это соглашение важным шагом в формировании высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.

«Мы предоставим студентам МГИМО реальную базу для их исследований и идей — доступ к нашим платформам, технологиям, практическим знаниям, масштабным проектам и экспертам. Практико-ориентированное образование — ключ к подготовке востребованных специалистов», — подчеркнул он.

Эксперты РВБ примут участие в качестве приглашенных лекторов и менторов на магистерских программах «Отраслевой маркетинг товаров и услуг» и «Цифровой маркетинг». Студенты МГИМО также получат возможность участвовать в программе стажировок компании в 2026 году.

«Опыт российской компании, ставшей крупнейшим игроком не только на своем рынке, но и во многих зарубежных странах, заслуживает изучения в вузах мирового уровня. Тем более когда речь идет о цифровом бизнесе. Особенно важно, что в нашем практико-ориентированном подходе передача знаний происходит в прямом контакте студентов, магистрантов с топ-менеджерами бизнеса», – отметил Байков.

Основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов считает это сотрудничество уникальным проектом.

«Курс «Цифровые платформы в ритейле» впервые раскрывает для слушателей стратегические направления развития маркетплейсов в России и систему управления этой сложнейшей бизнес-моделью. С учетом огромной роли маркетплейсов на современном розничном рынке, на практике это позволит ребятам информировано принимать множество своих решений в бизнесе и маркетинге», — сказал он.

