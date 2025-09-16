На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредила, какими проблемами грозит дефицит витамина D

Врач Русакова: дефицит витамина D может привести к остеопорозу
Дефицит витамина D может негативно сказаться на здоровье, взрослые рискуют столкнуться с развитием остеопороза и хрупкостью костей, дети — с рахитом, искривлением ног, деформацией грудной клетки и черепа. Об этом Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН), врач-диетолог сети лабораторий Лабквест Дарья Русакова.

По ее словам, в случае тяжелой формы дефицита могут появиться мышечные боли. Кроме того, это ослабит иммунитет, поэтому повышается риск развития респираторных и вирусных заболеваний, а также аутоиммунных болезней, сахарного диабета первого типа и рассеянного склероза.

«Витамин D также влияет на серотонин — гормон счастья, поэтому его недостаток может проявляться хронической усталостью, апатией, тревожностью и сезонной хандрой. Косвенно это повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, а исследования показывают связь с некоторыми видами рака», — продолжила Русакова.

Главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Инна Решетова до этого рассказала «Газете.Ru», что геропротекторы — вещества, которые могут замедлить старение. Среди них куркумин, а также магний, витамин D и витамин К2.

Ранее врач развеяла главный миф о пользе витамина С осенью.

