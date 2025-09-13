На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач развеяла главный миф о пользе витамина С осенью

Терапевт Каневская: витамин С и цинк не спасут от простуд осенью
true
true
close
Depositphotos

Бесконтрольное употребление витамина С и других биологически активных добавок осенью не снижает риск простуды и не облегчает ее течение. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор Светлана Каневская, терапевт и руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (EMC).

Ранее исследования показали, что витамин C действительно способен поддерживать работу иммунной системы. Однако такой эффект достигается естественным образом при условии концентрации вещества в организме в пределах нормы. По словам доктора Каневской, при поступлении витамина С в сверхвысоких дозах излишки не приносят никакой пользы.

«Если у человека нет лабораторно подтвержденного дефицита, ударные дозы витамина C, цинка или поливитаминов могут даже навредить, – перегрузить печень или почки, а также вызвать дисбаланс витаминов и минералов. Так происходит потому, что избыток одних веществ может блокировать всасывание других», – рассказала «Газете.Ru» Каневская.

Врач отметила, что передозировка витамина С особенно опасна для людей с мочекаменной болезнью. Дело в том, что при переработке аскорбиновой кислоты она превращается в другую кислоту – оксалат. При высокой концентрации оксалата в моче он соединяется с кальцием, образуя кристаллы.

Соблюдать осторожность также важно при аллергических реакциях, нарушениях регуляции уровня железа в организме и приеме препаратов для разжижения крови. Некоторые исследования показали, что витамин С может ослаблять эффективность последних.

По словам эксперта, на формирование и поддержание иммунной защиты человека требуются годы. Ключевое значение в этом процессе играет не разовый прием «чудодейственных» пилюль и порошков, а качественный сон, полноценное питание, физическая активность, управление стрессом и контроль хронических заболеваний.

«Тогда простуда становится не испытанием, а легкой тренировкой для иммунной системы», – заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какие препараты не сочетаются друг с другом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами