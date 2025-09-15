Россиянка пыталась незаконно провезти в страну часы Rolex с бриллиантами за 12 млн рублей

В Шереметьево поймали россиянку, которая незаконно везла Rolex за 12 млн рублей

В Шереметьево россиянка пыталась незаконно ввезти в страну часы Rolex за 12 млн рублей и попалась. Об этом сообщает ФТС России.

Инцидент произошел при прибытии россиянки рейсом из Франции транзитом через Сербию. Пассажирка спрятала платиновые часы Rolex с бриллиантами в кармане верхней одежды и попыталась пройти через «зеленый коридор». Драгоценное изделие было обнаружено в ходе выборочного контроля с помощью ручного металлодетектора. В багаже женщины также нашли фирменную коробку и сертификаты.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Пассажирка пояснила, что часы принадлежат ее супругу-коллекционеру, а привезла она их с целью перепродажи.

