В Шереметьево задержали мужчину, который привез люксовые украшения из Китая

Иностранца поймали в Шереметьево на контрабанде украшений на 6 млн рублей
Иностранца задержали в московском аэропорту за контрабанду ювелирных изделий на 6,2 млн рублей, сообщает ФТС России.

В аэропорту Шереметьево таможенники остановили для выборочного контроля мужчину, который прибыл из Пекина и проследовал на «зеленый» коридор. Ручную кладь туриста подвергли сканированию и обнаружили внутри незадекларированные драгоценности: наручные часы марки Longines, ожерелье в виде змеи от Tiffany&Co и кольцо из желтого металла от BVLGARI.

Кроме того, колье и браслет Cartier нашли под одеждой иностранца. 42-летний мужчина заявил, что привез украшения для личного использования. Несмотря на то, что эксперты установили, что все они являются лишь копиями моделей известных брендов, в отношении иностранного гражданина возбудили дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Ранее россиянин вез из Дубая подарок супруге, спрятав его в кроссовках, и попался на таможне.

