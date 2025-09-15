На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач дала советы, которые помогут сохранить стройную талию с возрастом

Врач Павлова: активность поможет сохранить стройную талию с возрастом
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Поддержка активности и сбалансированное питание помогут сохранить стройную талию с возрастом. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова.

«Здоровый образ жизни способен частично компенсировать изменения в работе стволовых клеток. Для этого нужно быть физически активным, особенно эффективны аэробные нагрузки (ходьба, плавание, велосипед). Питаться сбалансированно», — подчеркнула эксперт.

Врач также призвала сократить потребление простых сахаров — сладостей, газированных напитков и белого хлеба. В рацион следует включать больше овощей и белка. По ее словам, важно также следить за своим весом и воспалениями в организме.

Исследователи из Института биомедицинских исследований Барселоны до этого обнаружили белок, способный ускорять расход энергии организма и препятствовать набору веса, не влияя на потребление пищи. Речь идет о белке нейритин-1, который ранее связывали с развитием нервной системы.

Ранее был назван популярный напиток, способствующий снижению веса.

