Врач дала советы, которые помогут сохранить стройную талию с возрастом

Поддержка активности и сбалансированное питание помогут сохранить стройную талию с возрастом. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова.

«Здоровый образ жизни способен частично компенсировать изменения в работе стволовых клеток. Для этого нужно быть физически активным, особенно эффективны аэробные нагрузки (ходьба, плавание, велосипед). Питаться сбалансированно», — подчеркнула эксперт.

Врач также призвала сократить потребление простых сахаров — сладостей, газированных напитков и белого хлеба. В рацион следует включать больше овощей и белка. По ее словам, важно также следить за своим весом и воспалениями в организме.

Исследователи из Института биомедицинских исследований Барселоны до этого обнаружили белок, способный ускорять расход энергии организма и препятствовать набору веса, не влияя на потребление пищи. Речь идет о белке нейритин-1, который ранее связывали с развитием нервной системы.

