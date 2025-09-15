Врач объяснила, как правильно ощупывать грудь при самообследовании

Врач Васильева: самообследовать грудь нужно минимум один раз в месяц

Рак молочной железы — самый частый онкологический диагноз среди россиянок 45–60 лет. Ежегодно на медосмотрах выявляют более 60 тысяч новых случаев заболевания. В группе риска по-прежнему остаются женщины с плохой наследственностью и те, кто ведет нездоровый образ жизни. Однако, несмотря на опасность болезни и риски рецидивов, рак груди хорошо лечится. И ключевым моментом в раннем выявлении болезни является онконастороженность женщины и регулярное самообследование груди. Как правильно это делать в домашних условиях, «Газете.Ru» рассказала врач-онколог, маммолог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева.

По словам врача, в самообследовании груди нет ничего сложного для женщин. Главное — знать, в какой период его лучше проводить. Оптимальная частота самопроверки — один раз в месяц. Для женщин репродуктивного возраста — с 5-го по 12-й день от начала менструального цикла, для пациенток в менопаузе — в один и тот же день каждого месяца.

«Осматривать грудь в домашних условиях необходимо при хорошем освещении перед зеркалом, раздетыми до пояса. Внимательно осматривайте ее с разных сторон, с опущенными и поднятыми руками, а также поворачиваясь вправо и влево», — рекомендует Васильева.

При осмотре очень важно обращать внимание на любые, даже незначительные изменения, например, изменилась ли форма или симметрия молочных желез, нет ли втяжений, отеков или высыпаний на коже груди, выделений из сосков.

В первую очередь онколог посоветовала начинать с осмотра белья на наличие следов выделений из сосков. Они не всегда заметны на белье, поэтому их необходимо проверять легким надавливанием пальцев на сосок. Желтовато-кровянистая слизь, вытекающая из сосков, — это плохой сигнал, говорящий о начале патологического процесса.

После сосков нужно тщательно осмотреть саму грудь.

Поднять правую руку и левой рукой аккуратно ощупать правую молочную железу круговыми движениями, после чего повторить с другой стороны. Лежа на спине, подложить под плечо небольшую подушку, положить руку за голову и пальцами противоположной руки исследовать ткань груди и подмышечную область.

«Если у вас все в порядке со здоровьем, то при пальпации никаких уплотнений, припухлостей или узловых образований в зоне груди, сосков или подмышек быть не должно. Но если вдруг что-то нащупали, пусть даже это небольшое безболезненное уплотнение, необходимо постараться как можно скорее посетить специалиста», — сказала врач.

Самообследование — важный инструмент, помогающий женщине вовремя обратить внимание на какие-либо изменения. Но окончательные выводы делают только специалисты, опираясь на результаты маммографии, МРТ или УЗИ, и об этом не стоит забывать.

«Здоровье молочных желез — в руках самой женщины. Регулярные чекапы в клинике и ежемесячное самообследование — это простая, но крайне эффективная профилактика», — подытожила Васильева.

