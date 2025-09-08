На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы признаки рака груди, которые можно заметить без маммографии

Врач Сулиманов: при раке груди сосок может менять форму или «прилипать» к коже
Shutterstock

По данным ВОЗ, каждый год в мире диагностируется более 2 миллионов новых случаев рака молочной железы. На сегодняшний день он занимает первое место среди всех женских онкозаболеваний и имеет тенденцию к омоложению. Если несколько десятилетий назад болезнь выявляли преимущественно в возрастной категории 50+, сегодня на прием к онкологам с раком груди приходят 30-летние женщины и даже юные девушки. По каким признакам можно заметить это опасное заболевание, «Газете.Ru» рассказал врач-онколог, маммолог «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов.

Врач посоветовал женщинам обратить внимание на несколько основных признаков, связанных с раком молочных желез.

«Самый частый признак — это наличие какого-либо уплотнения в молочной железе, неважно, какой формы или структуры. При обнаружении уплотнения необходимо немедленно обратиться к онкологу. Многие женщины нахождение образования связывают с наличием кист, которые им выявляли полгода или год назад», — сказал он.

Изменение формы груди — еще один признак, свидетельствующий о патологическом процессе. Рак молочной железы может вызывать асимметрию: одна грудь становится визуально меньше или больше другой, появляются деформации — втяжение кожи или набухание тканей железы, что визуально заметно.

«Обратите внимание на изменение внешнего вида сосков. У здоровой женщины сосок слегка выступает над ареолой. При образовании опухоли он может втягиваться, менять форму или «прилипать» к коже. Также могут быть изменения состояния кожи в области молочных желез. Над местом опухоли кожа становится плотной, образует складки по типу «лимонной корочки». На коже могут появляться покраснения или незаживающие язвочки», — рассказал врач.

По мере развития онкологического процесса у пациенток может появиться выраженная отечность груди, сопровождающаяся болевым синдромом, а при метастазах в подмышечные лимфоузлы — плотные болезненные узлы или безболезненные сдавливающие сосуды и нервы.

«Если вы заметили у себя хотя бы один из симптомов, необходимо срочно показаться специалистам. В случае с раком груди самолечение недопустимо», — сказал Сулиманов.

Как отметил эксперт, лечение рака молочной железы при условии раннего выявления опухоли начинается с органосохраняющих операций.

«Чем раньше пациентка приходит на прием, тем больше у нас возможностей с вариантами лечения, начиная с хирургического вмешательства и заканчивая разными видами противоопухолевой лекарственной терапии, включая применение таргетных, гормональных и иммунопрепаратов, лучевых методов лечения. Этапность лечения определяется на онкологическом консилиуме в зависимости от вида рака и его распространенности. Запомните главное: здоровье требует постоянного контроля и не прощает легкомысленного отношения», — добавил онколог.

