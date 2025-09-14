На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политконсультант отметил отсутствие серьезных инцидентов на выборах в регионах

Политконсультант Корякин: выборы глав регионов проходят без серьезных нарушений
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Выборы глав субъектов России во всех регионах проходят штатно, без каких-то существенных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан. Об этом рассказал политконсультант, член Общественной палаты РФ Станислав Корякин.

По его словам, данные независимого наблюдения и мониторинга СМИ подтверждают отсутствие серьезных инцидентов практически во всех регионах. Эксперт подчеркнул, что это характерно практически для всех регионов, где проходит единый день голосования. Однако он отметил некоторые особенности, связанные с региональной спецификой.

«Если досрочное голосование, обусловленное труднодоступными местами, охватило порядка 44 тыс. человек, то, например, в Севастополе досрочное голосование охватило 127 тыс. избирателей, что составляет чуть больше трети зарегистрированных избирателей города. И это досрочное голосование обусловлено не труднодоступностью, а вопросами безопасности избирателей», — уточнил Корякин.

Политконсультант считает, что такие форматы голосования, как экстерриториальные участки и дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сохранятся еще некоторое время.

«Но в целом будущее все-таки за ДЭГ как способом, который позволяет не быть привязанным к определенной локации и обеспечить удобство голосования из любой точки мира. Но при этом будет требоваться быть зарегистрированным на Госуслугах и пройти верификацию», — отметил он.

Корякин подчеркнул, что экстерриториальные участки в Москве являются необходимой опцией, особенно с учетом мобильности граждан, которые переезжают в столицу для учебы или работы.

«Москва все-таки столица и центр финансовый и образовательный. И поэтому, чтобы обеспечить доступность голосования, такого рода экстерриториальные участки очень необходимы. Другой вопрос, что параллельно с этим развивается дистанционное электронное голосование как технология, которая уже доступна сейчас. И популярность этого способа голосования тоже растет», — добавил эксперт.

По его словам, рост популярности ДЭГ связан с удобством метода, однако доверие граждан к технологии остается ключевым фактором.

«Насчет этого идет большая работа со стороны избирательной системы, институтов общественного наблюдения и экспертов», — подчеркнул Корякин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами