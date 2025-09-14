Более тысячи машин ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи

Свыше тысячи машин ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом сообщили в крымском оперштабе.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, сообщили в оперштабе.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1396 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — говорится в сообщении.

6 сентября глава парламента Крыма Владимир Константинов в рамках Восточного экономического форума заявил, что на Крымском мосту прошел пик очередей, в которых автомобили стояли по несколько часов.

Более тысячи машин в очереди на Крымский мост со стороны Керчи также скопились 1075 машин. Водителям приходилось ждать в очереди более трех часов. При этом со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра ждать было не нужно.

27 августа на подъезде к Крымскому мосту также образовалась огромная пробка. Время ожидания в ней составило более трех часов.

Ранее одна из очередей на Крымский мост не могла рассосаться более 14 часов.