Российские школьницы избили и поставили одноклассницу на колени, заставив извиняться

На Алтае школьницы избили одноклассницу и поставили ее на колени
Hryshchyshen Serhiiv/Shutterstock/FOTODOM

На Алтае группа школьниц избила одноклассницу и заставила при приносить извинения, стоя на коленях. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

В произошедшем участвовали школьницы из одного из образовательных учреждений города Рубцовска. Несколько учениц жестоко избили одноклассницу, принуждали ее встать на колени и принести извинения. Происходящее фиксировалось на камеру мобильного телефона. По данным следствия, агрессорши систематически издеваются над сверстниками.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Алтайскому краю представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Кемеровской области подростки издевались над сверстником, снимая все на видео.

