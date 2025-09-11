На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кемеровской области подростки издевались над сверстником, снимая все на видео

В Кузбассе подростки жестоко издеваются над сверстником, а взрослые молчат
В Кемеровской области подростки регулярно издеваются над мальчиком, записывая все на камеру. Видео инцидента были опубликованы в закрытом Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».

Речь идет о подростках из поселка Темиртау Таштагольского района. По словам местного жителя, группа агрессивных школьников выбрала себе в жертвы одного из ровесников. С тех пор несовершеннолетние собираются вместе, чтобы унижать потерпевшего. Они всячески оскорбляют мальчика, бьют его и придумывают ему обидные задания, например, требуют, чтобы он гавкал по их желанию.

Один из инцидентов, попавших на видео, произошел прямо в центре населенного пункта. Взрослые знают о происходящем, но в полицию не обращается. Автор публикации пытается обратить внимание правоохранителей на ситуацию, чтобы привлечь хулиганов к ответственности.

До этого аналогичный случай произошел в Костромской области. Толпа подростков жестоко избила 12-летнюю девочку в Нерехте. Компания из 11 подростков напала на школьницу, избила ее и заставили встать на колени для извинений. Все происходящее снималось на мобильный телефон, а запись позже была распространена в социальных сетях. Мать пострадавшей написала заявление в полицию. Сотрудники ПДН опросили участников инцидента и направили девочку на судебно-медицинскую экспертизу. Прокуратура начала проверку.

Ранее в Ленобласти подростки обстреляли прохожего из пневматики из-за замечания.

