Врачи развеяли популярные мифы об ожирении

Диагноз «ожирение» ставится взрослым при индексе массы тела (ИМТ) от 30 и выше. По данным Минздрава, около четверти взрослого населения России сегодня уже перешагнули этот порог, а каждый третий взрослый россиянин имеет лишний вес. Аналитики прогнозируют, что к 2035 году число людей с ожирением или лишним весом превысит 3,3 миллиарда человек — это больше половины взрослого населения планеты. Как рассказала «Газете.Ru» Марина Рыкова, кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора Герофарм, многие думают, что ожирение возникает из-за лени и переедания, но все гораздо сложнее.

«У большинства пациентов действительно нарушено пищевое поведение, но за этим стоят еще и сложные метаболические нарушения, которые невозможно исправить силой воли. Сигналы насыщения от жировой ткани в мозг запаздывают, и человек ощущает сытость не своевременно, а когда уже переел. Как раз на этот нарушенный механизм воздействуют современные препараты: они ускоряют передачу сигнала насыщения в мозг, дольше удерживают пищу в желудке и снижают патологическую тягу именно к жирной пище. Но, конечно, лекарства — не панацея. Они дают организму возможность выработать новые привычки, закрепить правильное питание и постепенно подключать физическую активность», — объяснила она.

Наина Богданова, врач-терапевт, эндокринолог и нутрициолог отмечает: «Еще в 2003 году ВОЗ официально исключила физическую активность из перечня методов снижения веса. Спорт рассматривается как способ поддержания мышечной массы, выносливости, здоровья костей, суставов и связок, но не как средство похудеть. Ошибочно думать, что можно съесть восемь пирожных и «отработать» их в спортзале. Физическая нагрузка нужна для поддержания формы, активности и молодости тела, а не для уменьшения веса».

Марина Рыкова утверждает: «Медицинское сообщество всё активнее связывает тяжелые заболевания — онкологию, сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет 2-го типа, жировой гепатоз, диабет, деменцию — с избыточной массой тела. Доказано, что у людей с лишним весом выше риски инфарктов, инсультов и преждевременной смерти».

Специалисты подчеркивают, что связь между ожирением и онкологией — не прямая. Тем более не стоит считать, что у любого человека с лишним весом обязательно будет развиваться рак. Но пациенты с ожирением — действительно в зоне риска, и это одна из причин, почему важно своевременное специализированное лечение.

Препараты от ожирения будут служить на пользу здоровью, но только если принимать их по назначению и под регулярным наблюдением врача.

«Лекарства на основе тирзепатида и семаглутида помогают снижать вес за счет контроля аппетита, а также влияют на сопутствующие заболевания — диабет, болезни печени и почек, дисбаланс жиров в крови. Такие препараты воздействуют непосредственно на жировую ткань, уменьшая ее объем и хроническое воспаление, которое она вызывает. Важно, что именно на фоне медикаментозной терапии удаётся выстроить устойчивую модель питания, которую пациент может сохранять на всю жизнь», — уточняет Богданова.

При этом, важно понимать, что грамотный специалист назначит специальные препараты только в том случае, если у пациента есть метаболический сбой и серьезные риски для здоровья, вызванные ожирением. Под наблюдением врача все возможные побочные эффекты от препарата будут вовремя обнаружены в результате плановых регулярных обследований и купированы.

Если же пациент сам назначает себе препараты для того, чтобы быстро сбросить несколько килограммов без усилий, это действительно может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Эксперты подтверждают, что снижение веса действительно уменьшает риски целого ряда серьезных заболеваний. Среди сопутствующих болезней, помимо уже перечисленных, — заболевания суставов, которые буквально «раздавливает» лишний вес, нарушения обмена мочевой кислоты (подагра), гипертония. При снижении веса уменьшаются и риски, и выраженность проявлений всех этих болезней.

«Даже умеренное снижение массы тела у пациентов с ожирением способно уменьшить артериальное давление примерно на 10 показателей, а это, в свою очередь, позволяет снижать дозировки препаратов от повышенного давления, — отмечает Богданова. — Аналогично корректируются дозы гормонов щитовидной железы. Дозировки многих лекарств расчитываются исходя из массы тела, поэтому при похудении дозировки можно снижать».

