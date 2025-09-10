Толпа подростков жестоко избила 12-летнюю девочку в российском регионе

В Костромской области компания из 11 подростков избила 12-летнюю девочку. Об этом сообщает kostroma.top24.news.

Инцидент произошел в городе Нерехте., Толпа подростков напала на школьницу, избила ее и заставили встать на колени для извинений. Все происходящее снималось на мобильный телефон, а запись позже была распространена в социальных сетях.

Мать пострадавшей написала заявление в полицию, сообщает ГУ МВД России по региону. Сотрудники ПДН опросили участников инцидента и направили девочку на судебно-медицинскую экспертизу. После случившегося региональная прокуратура организовала проверку. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее в Новосибирске две школьницы избили ребенка и заставляли его встать на колени.