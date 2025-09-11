Российский подросток пытался заказать проститутку, но стал жертвой аферистов

В Курске 16-летний подросток стал жертвой мошенников, пытаясь заказать проститутку. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Несовершеннолетний нашел в интернете сайт с услугами «для взрослых» и связался по указанному телефону. Под предлогом предоплаты, страхового депозита и «технических ошибок» злоумышленники выманили у юноши 27,5 тысяч рублей. После перевода всех требуемых денег встреча с девушкой легкого поведения в назначенном месте не состоялась. Молодой человек заподозрил обман и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают участников преступной схемы.

До этого россиянин перевел мошенникам почти 3 млн рублей, пытаясь заказать проститутку. «Менеджер» салона попросил его внести предоплату, а затем сообщил о технических неполадках.

Ранее россиянка поверила в утечку персональных данных и лишилась 5 млн рублей.