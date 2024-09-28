Россиянин перевел мошенникам почти 3 млн рублей, пытаясь заказать проститутку

В Башкирии 41-летний мужчина отдал мошенникам почти 3 млн рублей, пытаясь заказать проститутку. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, житель Уфимского района решил заказать проститутку, нашел в интернете сайт по оказанию соответствующих услуг и позвонил по указанному там номеру. «Менеджер» салона попросил его внести предоплату в размере 3,5 тысяч рублей за выбранную девушку, что россиянин и сделал. Однако злоумышленник сообщил, что оплата якобы не прошла из-за технических неполадок, и ее необходимо повторить, но уже в размере 85 тысяч рублей.

Мужчина последовал инструкциям афериста и перевел указанные средства. Обсуждение заказа и дальнейшие транзакции продолжались, пока банковские карты россиянина не оказались заблокированы. Когда об этом узнали мошенники, они сообщили ему, что он стал жертвой развода.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба составила почти 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее тульская медсестра решила стать инвестором и отдала мошенникам более 6,3 млн рублей.