В Чебоксарах алиментщик пытался спрятаться от приставов на балконе

В Чувашии алиментщик прятался от приставов, но был пойман

В Чебоксарах судебные приставы задержали злостного неплательщика алиментов, который пытался скрыться от них на балконе, долг мужчины перед своей несовершеннолетней дочерью превысил 350 тысяч рублей. Об этом сообщает УФССП по республике Чувашия.

37-летний мужчина продолжительное время уклонялся от выплаты алиментов на содержание своей 15-летней дочери. Несмотря на неоднократные предупреждения и привлечение к административной ответственности, сумма его задолженности продолжала расти и достигла 350 тысяч рублей.

Судебные приставы-исполнители неоднократно посещали квартиру должника, однако он старательно скрывался. Во время очередного визита приставы провели осмотр жилого помещения и обнаружили неплательщика, спрятавшегося на балконе. Мужчина был доставлен в Управление Федеральной службы судебных приставов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Должнику грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

До этого в Тольятти алиментщица пряталась от приставов под ковром. Инспекторы выехали в одно из городских общежитий, где проживала женщина. Должница сама открыла приставам дверь. Пытаясь уйти от ответственности, она заявила сотрудникам службы о том, что ей надо переодеться. После этого отправилась в общую уборную и сбежала по пожарной лестнице. Приставы последовали за ней. На одном из лестничных балконов они нашли бесформенно лежащий ковер, под которым пряталась женщина.

