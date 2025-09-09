На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина крушения Ан-2 в Ростовской области

ТАСС: причиной крушения Ан-2 в Ростовской области стала ошибка пилотирования
Elena Mayorova/Global Look Press

Причиной крушения самолета Ан-2 в Ростовской области стала ошибка пилотирования. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

«Одна из основных причин происшествия, которая в настоящее время рассматривается, это ошибка пилотирования», — сообщил собеседник агентства.

Авиакатастрофа произошла на юге России 9 сентября около 09:20 мск. По данным SHOT, Ан-2 потерпел крушение во время проведения сельскохозяйственных работ на территории агробазы «Родник». Воздушное судно рухнуло в районе Волгодонской улицы, пилоту выжить не удалось.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Выясняются все обстоятельства случившегося.

5 сентября авиакатастрофа из-за ошибки пилотирования произошла в другом российском регионе. В подмосковном городе Луховицы потерпел крушение частный легкомоторный самолет. По имеющимся данным, пилоту также не удалось выжить.

Ранее в Красноярском крае у самолета при посадке сложилось шасси.

