В Ростовской области Ан-2 разбился при проведении сельхозработ

SHOT: в Ростовской области разбился самолет Ан-2, пилот не выжил

Самолет Ан-2 разбился в Ростовской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В публикации уточняется, что крушение борта произошло около 09:20 мск в районе Волгодонской улицы. Ан-2 потерпел крушение при проведении сельскохозяйственных работ на территории агробазы «Родник». По данным SHOT, пилоту не удалось выжить.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины крушения самолета выясняются.

5 сентября в подмосковном городе Луховицы из-за ошибки пилотирования потерпел крушение частный легкомоторный самолет. По информации журналистов, пилот не выжил.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор для координации работы оперативных служб. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в Красноярском крае у самолета при посадке сложилось шасси.