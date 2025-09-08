На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Воспитатель детсада в Якутии таскала ребенка за волосы

В Якутии детсад заплатит ребенку компенсацю за жестокость воспитателя
true
true
true

В Якутии воспитатель схватила девочку за волосы и поплатилась. Об этом сообщает прокуратура республики.

Инцидент произошел в апреле 2025 года в одном из детских садов Чурапчинского района. В тот день воспитательница обнаружила отсутствие ребенка в своей группе и отправилась искать пропавшую. Женщина нашла девочку в фойе учреждения и повела ее назад. На обратной дороге сотрудница специально схватила подопечную за волосы, и это попало на камеру видеонаблюдения.

О случившемся стало известно надзорному ведомству, и районный прокурор обратился в суд. Было установлено, что воспитатель «допустила неприемлемые методы воспитания», после чего суд взыскал с детсада компенсацию морального вреда в пользу ребенка в размере 25 тыс. рублей. Кроме того, заведующую учреждения привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Ранее жительница Белгородской области обвинила педагогов детсада в избиении сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами