Воспитатель детсада в Якутии таскала ребенка за волосы

В Якутии воспитатель схватила девочку за волосы и поплатилась. Об этом сообщает прокуратура республики.

Инцидент произошел в апреле 2025 года в одном из детских садов Чурапчинского района. В тот день воспитательница обнаружила отсутствие ребенка в своей группе и отправилась искать пропавшую. Женщина нашла девочку в фойе учреждения и повела ее назад. На обратной дороге сотрудница специально схватила подопечную за волосы, и это попало на камеру видеонаблюдения.

О случившемся стало известно надзорному ведомству, и районный прокурор обратился в суд. Было установлено, что воспитатель «допустила неприемлемые методы воспитания», после чего суд взыскал с детсада компенсацию морального вреда в пользу ребенка в размере 25 тыс. рублей. Кроме того, заведующую учреждения привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Ранее жительница Белгородской области обвинила педагогов детсада в избиении сына.