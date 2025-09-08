Пьяный мигрант преследовал детей в супермаркете в Подмосковье

В Подмосковье задержали мужчину, который преследовал детей в супермаркете

В Пушкинском районе Подмосковья сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который в одном из супермаркетов преследовал несовершеннолетних девочек и схватил одну из них за руку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Просвещения. На пульт охраны поступила информация от полиции о том, что неизвестный мужчина совершает противоправные действия в отношении детей.

Прибывшие на вызов росгвардейцы установили, что подозреваемый сначала бесцельно бродил по торговому залу, после чего начал преследовать несовершеннолетних девочек и схватил одну из них за руку. Получив приметы злоумышленника, сотрудники Росгвардии оперативно задержали 33-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья неподалеку от магазина. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог внятно объяснить свои действия.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Мурино поймали мигранта, который пытался увести ребенка в лес.