Безработный рецидивист напал на петербуржца в подъезде дома и изрубил его топором

В Петербурге мужчина чудом выжил после нападения незнакомца с топором
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Петербуржец попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения незнакомца с топором, сообщает «Конкретно.ру».

По данным новостного портала, инцидент произошел в пятницу, 5 сентября, в подъезде дома по проспекту Науки. Вечером 51-летний мужчина пострадал во время вооруженного нападения и обратился в полицию. С множественными травмами его госпитализировали.

Нападавшим оказался 57-летний местный житель. После случившегося он вернулся в свою квартиру, где и был задержан. Выяснилось, что у мужчины уже были конфликты с законом, а в настоящее время он является безработным.

Злоумышленник схватил топор и несколько раз ударил жертву по голове. В этот момент он был пьян. Причины конфликта между потерпевшим и нападавшим устанавливаются. Возбуждено уголовное дело, рецидивисту грозит до 10 лет колонии.

До этого в Петербурге мужчина гонялся за прохожими с мачете из-за замечания о музыке. Очевидцы заметили на улице Белы Куна мужчину с мачете. В одном из припаркованных там автомобилей силовики обнаружили пьяного мужчину, который громко слушал музыку. Перед этим он несколько раз выбегал из авто с мачете и угрожал прохожим, которые сделали ему замечание. 43-летнего злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее на Кубани недовольный турист напал на музыканта и разрубил его инструменты топором.

