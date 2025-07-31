РЕН ТВ: на Кубани турист напал на музыканта и разрубил его инструменты топором

На Кубани недовольный турист напал на музыканта и разрубил его инструменты топором. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел, когда турист прогуливался по улице, где музыкант изо дня в день играл один и тот же репертуар. Сначала отдыхающий, раздраженный повторяющимися мелодиями, устроил словесную перепалку с артистом, набросившись на него с оскорблениями и требованиями прекратить играть. После этого агрессор разрубил топором музыкальные инструменты мужчины.

Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка оперативно задержали злоумышленника.

До этого в Приморье жильцы дома «заминировали» соседа за громкую музыку. Мужчина не реагировал на замечания и продолжал шуметь по ночам.

Ранее мужчина спас деревню в Тверской области от дебошира с топором и получил судимость.