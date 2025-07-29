В ГД рассказали, как избежать штрафа за просрочку из-за застрявшего в банке платежа

Для регулярных платежей, например, по кредитам, можно настроить автосписание, чтобы избежать штрафа за просрочку платежа в случае задержки банком перевода. Об этом заявил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Бывают случаи, когда перевод отправлен вовремя, а деньги доходят позже срока, в итоге человек получает штраф за просрочку. Чтобы этого не произошло, важно понимать, что такое банковский день, отметил депутат.

Банковский день — это интервал, в течение которого банк обрабатывает платежные поручения «днем сегодня». После завершения этого интервала банк принимает поручения, но исполняет их только на следующий день.

Переводы между своими счетами внутри одного банка обычно проходят быстро, но с межбанковскими переводами все сложнее, так как они обрабатываются в рамках платежной системы Центробанка. Если перевод был отправлен после окончания операционного дня, он будет исполнен только завтра.

Чтобы избежать штрафов, лучше всего оплачивать обязательства заранее. В срочных ситуациях лучше воспользоваться СБП. Храните подтверждение выполнения перевода с датой и временем. Для регулярных платежей можно настроить автосписание с запасом в несколько дней, особенно если речь идет о кредитах, подчеркнул член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

Он добавил, что клиент вправе требовать пересмотра начисленного штрафа, если платеж задержался по вине банка.

До этого экономист Игорь Лавровский заявил, что рефинансирование поможет снизить кредитную нагрузку россиян в условиях роста ставок.

Ранее сообщалось, что россиянам могут блокировать переводы денег по ошибке.