Появились фото первой в СССР команды альпинисток, чью судьбу повторила Наговицина

На фоне трагической ситуации с россиянкой Натальей Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, kp.ru вспомнила историю с первой в СССР командой альпинисток, не выжившей на Памире, и показала новые снимки с ними.

ЧП произошло на пике Ленина в Киргизии в 1974 году. Восемь девушек покорили вершину, но при спуске погода ухудшилась, и они вынуждены были задержаться на высоте. В результате никому из группы выжить не удалось.

Среди вещей альпинисток впоследствии обнаружили фотоаппарат, на который они снимали происходящее. Кадры предоставил журналистам муж одной из девушек Владимир Шатаев. На одном из снимков запечатлен привал до того, как погода начала портиться.

Наталья Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12 августа россиянка сломала ногу и не смогла продолжить путь, оставшись в палатке на высоте 7200 метров. Предпринималось несколько попыток спасти Наговицину как со стороны альпинистов из ее группы, так и спасателей, однако они не увенчались успехом. Основным фактором неудачной спасательной операции стала плохая погода.

На склоне россиянка провела ровно 21 день. 2 сентября телеведущая Виктория Боня опубликовала кадры с палаткой Наговициной, снятые при помощи дрона, и сообщила, что выжить альпинистке не удалось.

Ранее была раскрыта приблизительная стоимость восхождения Наговициной на пик Победы.