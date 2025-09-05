На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились фото первой в СССР команды альпинисток, чью судьбу повторила Наговицина

Опубликованы новые фото первой в СССР команды альпинисток, погибших на Памире
true
true
true
close
Кадыркулов А./ТАСС

На фоне трагической ситуации с россиянкой Натальей Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, kp.ru вспомнила историю с первой в СССР командой альпинисток, не выжившей на Памире, и показала новые снимки с ними.

ЧП произошло на пике Ленина в Киргизии в 1974 году. Восемь девушек покорили вершину, но при спуске погода ухудшилась, и они вынуждены были задержаться на высоте. В результате никому из группы выжить не удалось.

Среди вещей альпинисток впоследствии обнаружили фотоаппарат, на который они снимали происходящее. Кадры предоставил журналистам муж одной из девушек Владимир Шатаев. На одном из снимков запечатлен привал до того, как погода начала портиться.

Наталья Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12 августа россиянка сломала ногу и не смогла продолжить путь, оставшись в палатке на высоте 7200 метров. Предпринималось несколько попыток спасти Наговицину как со стороны альпинистов из ее группы, так и спасателей, однако они не увенчались успехом. Основным фактором неудачной спасательной операции стала плохая погода.

На склоне россиянка провела ровно 21 день. 2 сентября телеведущая Виктория Боня опубликовала кадры с палаткой Наговициной, снятые при помощи дрона, и сообщила, что выжить альпинистке не удалось.

Ранее была раскрыта приблизительная стоимость восхождения Наговициной на пик Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами