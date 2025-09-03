Раскрыта приблизительная стоимость восхождения Наговициной на пик Победы

Расходы альпинистки Натальи Наговициной на восхождение на пик Победы в Киргизии составили порядка 500 тысяч рублей. Об этом сообщает aif.ru.

Как указано в материале, 162 тысячи рублей альпинистка потратила на турпакет для восхождения (перелет вертолетом до лагеря и обратно, консультации, регистрационные сборы и использование радиосвязи). Еще 100 тысяч ушли трансфер, питание, проживание и бытовые удобства в лагере. Также Наговицина приобрела билеты Москва — Бишкек — Москва, снаряжение и питание — 30 тысяч.

Еще в 200 тысяч спортсменке обошелся акклиматизационный выход на пик Ленина.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200 метров. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, попытались ей помочь, однако спуститься с Наговициной не вышло. После этого было предпринято еще несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. В следующие дни сообщалось, что могут быть предприняты новые попытки спасения, однако этого так и не произошло.

2 сентября телеведущая Виктория Боня опубликовала кадры облета дроном палатки Наговициной и сообщила, что ее нет в живых. При этом в Федерации альпинизма России эту информацию подтверждать не стали.

Ранее в Федерации альпинизма России упрекнули Боню за слова о Наговициной.