Россиян предупредили о стотысячных штрафах за оскорбления в школьных чатах

Оскорбление в школьном чате попадает под статью административного кодекса. Если будет доказано, что сообщение унижает достоинство собеседника, то с нарушителя могут взыскать штраф до 100 тыс. рублей, рассказал RT адвокат МКА «Клишин и партнёры» Владимир Энтин.

Юрист подчеркнул, что в законодательстве предусмотрена статья, по которой публичность оскорбления влечёт более строгое наказание – например, если это сделано в интернете, в общем чате.

«Данный факт требует доказательств того, что распространённые сведения направлены на то, чтобы умышленно унизить данного человека в глазах окружающих, ― пояснил Энтин. ― Если речь идёт о школьных онлайн-чатах, то это оценка с точки зрения одноклассников, их родителей, учителей».

Если человек покажет, что его оскорбили с использованием интернета, в результате чего сообщение стало известно неопределённому кругу лиц, то публичность доказывать не придётся, отметил адвокат. В этом случае важно лишь доказать, что сообщение написано с целью оскорбить человека, причём неважно, соответствует ли действительности написанное. Важен лишь сам факт действия, направленного на унижение человеческого достоинства. За это физлицам грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юрлицам – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Важно помнить об этом и всегда уважительно общаться в чатах, относиться к собеседникам вежливо, избегать обвинений, предупредил юрист. Даже в положительном ключе он посоветовал говорить о других людях осторожно, так как часто это может стать триггером для агрессивной реакции.

«Старайтесь обсуждать только вопросы, связанные со школой и с обучением детей», ― заключил адвокат.

До этого исследователи провели опрос и выяснили, что 96,4% россиян состоят в родительских чатах. У большинства из них даже включены уведомления на новые сообщения участников ― 60,3%. При этом трое из четырёх родителей ― 75,8% ― считают родительские чатики полезными, а почти четверть родителей-респондентов ― 24,9% ― негодуют из-за того, что другие участники задают вопросы, на которые уже давались ответы в этом же чате ранее. При этом примерно каждый 10-й родитель жалуется на проблему отсутствия этикета переписки, на обилие поздравительных открыток в чате, отсутствие информативности и даже на конфликты родителей в чате.

