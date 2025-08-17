На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курганской области вор разбил похищенный телевизор, пока тащил его по улице

В Шадринске мужчина украл телевизор у знакомой и случайно разбил его на улице
Depositphotos

В Курганской области мужчина украл телевизор, но разбил его, пока тащил по улице. Об этом сообщает УМВД по региону.

Житель Шадринска не раз бывал дома у своей 28-летней знакомой. Недавно он, зная, что хозяйка отсутствует, проник в ее квартиру, которая по какой-то причине была не заперта, и вынес оттуда телевизор.

Однако 30-летний вор не успел донести похищенное до места назначения и случайно разбил устройство, уронив его на улице. Тогда мужчина бросил сломанную технику и скрылся, но вскоре был задержан.

Возбуждено уголовное дело. Теперь за кражу с проникновением ему грозит срок до шести лет.

До этого в Крыму пассажир украл телефон у таксиста и на ходу выпрыгнул из машины. При падении пассажир получил травму головы, но сумел подняться и скрыться с места происшествия. Спустя несколько часов в медицинском учреждении стражи порядка задержали 57-летнего жителя Москвы, подозреваемого в ограблении. У него изъяли телефон и вернули владельцу.

Ранее россиянин пригласил соседку на свидание, а затем избил ее и ограбил.

