В Курганской области вор разбил похищенный телевизор, пока тащил его по улице

В Шадринске мужчина украл телевизор у знакомой и случайно разбил его на улице

В Курганской области мужчина украл телевизор, но разбил его, пока тащил по улице. Об этом сообщает УМВД по региону.

Житель Шадринска не раз бывал дома у своей 28-летней знакомой. Недавно он, зная, что хозяйка отсутствует, проник в ее квартиру, которая по какой-то причине была не заперта, и вынес оттуда телевизор.

Однако 30-летний вор не успел донести похищенное до места назначения и случайно разбил устройство, уронив его на улице. Тогда мужчина бросил сломанную технику и скрылся, но вскоре был задержан.

Возбуждено уголовное дело. Теперь за кражу с проникновением ему грозит срок до шести лет.

