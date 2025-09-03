На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт под Красноярском закрыли после экстренной посадки Ил-76

Аэропорт Черемшанка временно прекратил прием самолетов после посадки Ил-76
true
true
true

В Красноярском крае временно прекратил прием самолетов аэропорт Черемшанка, где утром совершил экстренную посадку Ил-76. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минтранс.

«Факт посадки самолета в Черемшанке подтверждаем. В настоящее время в аэропорту работают оперативные службы. Аэропорт Черемшанка сейчас закрыт для приема воздушных судов», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что совершивший посадку Ил-76 следовал в Улан-Удэ. Во время приземления воздушное судно выкатилось за пределы полосы примерно на 50 метров

По предварительным данным, причиной экстренного приземления мог стать пожар на борту или отказ одного из двигателей. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают аварийные службы.

Накануне самолет Air Astana, летевший 31 августа по маршруту Алма-Ата — Актау, был вынужден совершить экстренное снижение из-за технической неисправности. В связи с инцидентом ведется проверка воздушного судна.

Ранее сообщалось об инциденте в Сочи, где рейс не смог вылететь из-за поломки двигателей у двух самолетов.

