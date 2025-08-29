На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рейс Сочи — Ереван не смог вылететь из-за отказа двигателей у двух самолетов

SHOT: рейс из Сочи не смог вылететь из-за поломки двигателей у двух самолетов
true
true
true
close
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры рейса СочиЕреван не смогли вылететь из-за отказа двигателей сразу у двух самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации говорится, что рейс должен был отправиться в Армению в 6:30 по московскому времени, однако у борта авиакомпании «Россия» заметили неисправность. Вылет отложили, полет должен был произвести резервный борт, однако и он не смог вылететь из-за отказа двигателя.

На данный момент рейс вновь отложили. Пассажиров уже подвезли к лайнеру, но затем вернули в терминал.

До этого лайнер с 160 пассажирами на борту экстренно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

СМИ сообщали, что самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Домодедово, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя при взлете. В результате экстренной посадки нескольким пассажирам стало плохо с сердцем. Одну женщину госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

Ранее у российского сухогруза сломался двигатель возле Босфора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами