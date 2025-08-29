Рейс Сочи — Ереван не смог вылететь из-за отказа двигателей у двух самолетов

SHOT: рейс из Сочи не смог вылететь из-за поломки двигателей у двух самолетов

Пассажиры рейса Сочи — Ереван не смогли вылететь из-за отказа двигателей сразу у двух самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации говорится, что рейс должен был отправиться в Армению в 6:30 по московскому времени, однако у борта авиакомпании «Россия» заметили неисправность. Вылет отложили, полет должен был произвести резервный борт, однако и он не смог вылететь из-за отказа двигателя.

На данный момент рейс вновь отложили. Пассажиров уже подвезли к лайнеру, но затем вернули в терминал.

До этого лайнер с 160 пассажирами на борту экстренно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

СМИ сообщали, что самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Домодедово, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя при взлете. В результате экстренной посадки нескольким пассажирам стало плохо с сердцем. Одну женщину госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

Ранее у российского сухогруза сломался двигатель возле Босфора.