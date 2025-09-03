На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожилой мужчина сгорел заживо из-за увлажняющего крема для ног

В Британии 89-летний мужчина загорелся из-за остатков крема на одежде и не выжил
South Yorkshire Fire and Rescue

Пожилой британец загорелся из-за попадания увлажняющего крема на одежду. Об этом сообщает The Independent.

В феврале этого года 89-летний мистер Джеймс Роунсли, проснувшись рано утром и в ожидании включения отопления в своем доме в Мексборо, зажег газовый камин. Искра попала на его одежду и воспламенила ее, однако мужчина заметил это не сразу.

Роунсли пытался потушить пламя, но не смог и упал на пол. В результате он получил тяжелые ожоги и не выжил. Следователи определили, что на одежде пострадавшего был смягчающий крем, который мужчина использовал для лечения кожного заболевания, и что именно он стал причиной возгорания.

«Мы не знали, что крем, который он наносил на ноги, может быть настолько опасным. Эти кремы, которые часто используются для лечения кожных заболеваний, при регулярном использовании легко впитываются в одежду и становятся причиной пожара. Если кто-то из ваших близких пользуется этими кремами, пожалуйста, убедитесь, что вы и он знаете, как защитить себя. Я не хочу, чтобы кто-то еще пережил ту же травму, что и мы», — говорит внучка потерпевшего.

В пожарно-спасательной службе Южного Йоркшира предупредили об опасности смягчающих средств и о том, что даже стирка не может исключить риск воспламенения одежды.

Ранее в Набережных Челнах мужчина едва не сгорел заживо, закурив на скамейке.

