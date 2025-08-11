На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвич установил скрытые камеры в женском туалете ТЦ и пошел под суд

В Москве оштрафовали мужчину, установившего камеры в женском туалете ТЦ
true
true
true
close
redart14/Shutterstock/FOTODOM

В Москве оштрафовали мужчину, который подсматривал за женщинами в туалете местного ТЦ. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, 64-летний электрик заказал камеры в интернете. Чтобы установить их в кабинке ТЦ на Новоухтомском шоссе и не привлечь внимание, он оделся в женское и накрасился. В туалете он установил технику в ершики и подставку под них.

«Чтобы его не разоблачили в самом начале, электрик надел женское пальто, парик, шарф, перчатки (дело было в начале весны), а на лицо нанес губную помаду и тональный крем», – сообщается в публикации.

Однако мужчину разоблачили во время первой же съемки, его задержали. Во время экспертизы выяснилось, что у электрика есть заболевание, из-за которого ему нравится наблюдать за женщинами в подобных ситуациях.

В отношении задержанного возбудили дела по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте техники для получения информации.
Фигуранту назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ранее сотрудник установил в туалетах больницы скрытые камеры и снял десятки тысяч человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами