Москвич установил скрытые камеры в женском туалете ТЦ и пошел под суд

В Москве оштрафовали мужчину, который подсматривал за женщинами в туалете местного ТЦ. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, 64-летний электрик заказал камеры в интернете. Чтобы установить их в кабинке ТЦ на Новоухтомском шоссе и не привлечь внимание, он оделся в женское и накрасился. В туалете он установил технику в ершики и подставку под них.

«Чтобы его не разоблачили в самом начале, электрик надел женское пальто, парик, шарф, перчатки (дело было в начале весны), а на лицо нанес губную помаду и тональный крем», – сообщается в публикации.

Однако мужчину разоблачили во время первой же съемки, его задержали. Во время экспертизы выяснилось, что у электрика есть заболевание, из-за которого ему нравится наблюдать за женщинами в подобных ситуациях.

В отношении задержанного возбудили дела по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте техники для получения информации.

Фигуранту назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

