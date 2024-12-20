В Петербурге в туалете школы неизвестный установил камеру, направленную на унитаз

В Петербурге ученица нашла камеру в туалете школы

В Петербурге школьница обнаружила камеру видеонаблюдения в туалете учебного заведения. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в школе №182. В кабинке девушка заметила странный блик и присмотрелась. Выяснилось, что вместо мусорных мешков под трубой лежало устройство видеонаблюдения, направленное на унитаз.

Помимо камеры, в черный полиэтилен были обернуты ретранслятор и аккумулятор, которые также оказались на месте.

Школьница рассказала обо всем педагогам, они обратились в администрацию учреждения. Приехавшие на место полицейские изъяли устройства и камеры, которые наблюдают за происходящим около туалета, чтобы выяснить, кто установил технику.

До этого в детском лагере Урала установили камеры в туалете установили без разрешения родителей. При этом прокуратура выяснила, что устройства располагались в местах, связанных с обеспечением безопасности детей.

Из-за того, что директор не советовался с родителями, ему вынесли представление.

Ранее в школе Каспийска установили в туалете камеру для контроля за детьми.