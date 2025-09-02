На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шеф-повар назвал ингредиенты, которые преобразят мясной рулет

Shutterstock

Использование более жирных сортов мяса, например, свиной грудинки или лопатки, поможет преобразить мясной рулет и сделать его более сочным. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

По его словам, лучше всего самостоятельно перемолоть мясо. К базовым приправам для блюда эксперт отнес свежемолотый перец и соль. Кроме того, можно добавить раздавленный зубчик чеснока и мелко нарезанный лук.

«Некоторые предпочитают обжаренный лук, который придает блюду более мягкий и сладкий вкус. Майоран придает мясному рулету неповторимый аромат и традиционный вкус», — добавили в сообщении.

Для свежести можно также нарубить петрушку, заключил повар.

Руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф Григорий Мосин до этого рассказал «Газете.Ru», что маринад – ключевой элемент в приготовлении шашлыка, но далеко не все рецепты делают мясо лучше. Некоторые смеси не только не смягчают волокна, но и ухудшают вкус, делая шашлык сухим или резиновым. Так, по его словам, жирность майонеза не способствует размягчению мяса, а уксус в составе может пересушить волокна. В итоге шашлык получается жестковатым с неестественной «вареной» текстурой, отметил эксперт.

Ранее врач назвала самые опасные для сосудов продукты.

