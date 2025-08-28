Врач назвала самые опасные для сосудов продукты

Сосуды человека ежедневно сталкиваются с сильной нагрузкой, которую многократно усиливает неправильное питание. Особенно сильно бьют по артериям определенные продукты, самые опасные из них – это маргарин и переработанное мясо, рассказала kp.ru врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

«В переработанном мясе есть сочетание сразу нескольких факторов риска: высокое содержание вредных жиров, огромное количество соли, которая повышает давление, и наличие нитратов, повреждающих стенки сосудов», — предупредила специалист.

Помимо маргарина и переработанного мяса в числе опасных для сосудов продуктов она назвала кондитерские изделия с высоким содержанием трансжиров, фаст-фуд, выпечку, жирное красное мясо, алкоголь и чипсы. Также вредно для здоровья сосудистой системы злоупотребление салом, сливочным маслом, ухудшает состояние артерий избыток сахара и соли в рационе.

По словам Залетовой, основная опасность состоит в том, что все эти продукты повреждают сосуды, из-за чего они становятся жесткими и хрупкими. Впоследствии на них начинают образовываться бляшки. Даже один бутерброд с колбасой выбрасывает в кровь в избытке глюкозу, которая практически «карамелизует» белки в стенках сосудов. В итоге они становятся очень уязвимыми, печень начинает избавляться от излишков вредных веществ, превращая их в «плохие жиры», заключила врач.

До этого ученые из Мичиганского медицинского центра установили, что чрезмерное потребление жиров повышает уровень триглицеридов в крови и напрямую способствует развитию аневризм брюшной аорты. Аневризма — это локальное расширение стенки аорты, крупнейшего сосуда организма, который несет кровь от сердца ко всем органам. При истончении стенки сосуда повышается риск разрыва, который может привести к летальному исходу. Частыми причинами избытка триглицеридов являются питание — злоупотребление фастфудом, кондитерскими изделиями, чипсами и жирным мясом.

