USA Today: в США медведь атаковал мужчину, вышедшего из дома на работу

В США медведь напал на мужчину, когда тот вышел из дома на работу, пишет USA Today.

Как рассказал Александр Рохас из Флориды, рано утром он вышел из дома на работу и увидел, как два молодых медведя преградили ему путь, встав около двери.

«У меня было три варианта: попытаться ещё раз открыть дверь позже, побежать налево – но там уже стоял второй медведь, или броситься прямо в лес, где могла быть медведица», – рассказал мужчина.

Пока Рохас пытался оценить ситуацию, один из медведей бросился на него. Животное укусило американца за руку и когтями задело грудную клетку.

«Медведь обернулся, сделал несколько шагов в мою сторону, укусил меня за руку и впился когтями в рёбра», – сообщил пострадавший.

Александр сумел отбиться: ударил медведя по носу, сбил его с равновесия и перепрыгнул через машину, после чего убежал по улице. Позже Рохаса доставили в местную больницу, где наложили швы на руку и живот.

Через несколько дней комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды вернулась в район с ловушками, чтобы отследить агрессивного медведя и поймать, но пока это не принесло результата.

Ранее стала известна судьба туриста, которого бурый медведь утащил в лес на глазах у друга.