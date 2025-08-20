На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна судьба туриста, которого на глазах друга бурый медведь утащил в лес

В Японии нашли тело мужчины, на которого напал медведь на острове Хоккайдо
true
true
true
close
gigello/Shutterstock/FOTODOM

В Японии нашли останки туриста, не выжившего при нападении медведя. Об этом сообщает издание Japan Today.

Тело пропавшего туриста, на которого на прошлой неделе напал бурый медведь, обнаружили на северном японском острове Хоккайдо. Полиция опознала его как 26-летнего мужчину из Токио. Его обнаружили примерно в 200 метрах к юго-западу от туристической тропы на горе Раусу, где и случилось нападение.

Инцидент произошел утром в четверг, 14 августа, на высоте примерно 550 метров. В этот момент потерпевший шел по тропе со своим другом, тот стал свидетелем ЧП, но помочь приятелю никак не смог.

Рядом с телом потерпевшего нашли медведицу с двумя медвежатами, их ликвидировали на месте. Власти считают, что именно эти животные напали на туриста. Для точного подтверждения эксперты проведут ДНК-тесты.

Ранее женщина отбилась от двух медведей с помощью спрея и спасла раненого мужа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами