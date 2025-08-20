Стала известна судьба туриста, которого на глазах друга бурый медведь утащил в лес

В Японии нашли тело мужчины, на которого напал медведь на острове Хоккайдо

В Японии нашли останки туриста, не выжившего при нападении медведя. Об этом сообщает издание Japan Today.

Тело пропавшего туриста, на которого на прошлой неделе напал бурый медведь, обнаружили на северном японском острове Хоккайдо. Полиция опознала его как 26-летнего мужчину из Токио. Его обнаружили примерно в 200 метрах к юго-западу от туристической тропы на горе Раусу, где и случилось нападение.

Инцидент произошел утром в четверг, 14 августа, на высоте примерно 550 метров. В этот момент потерпевший шел по тропе со своим другом, тот стал свидетелем ЧП, но помочь приятелю никак не смог.

Рядом с телом потерпевшего нашли медведицу с двумя медвежатами, их ликвидировали на месте. Власти считают, что именно эти животные напали на туриста. Для точного подтверждения эксперты проведут ДНК-тесты.

Ранее женщина отбилась от двух медведей с помощью спрея и спасла раненого мужа.